06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 12:13
Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılanların dansı görüntülendi
Yılanların dansı görüntülendi
Eşine şiddet uygulayan kocaya darp kamerada
Eşine şiddet uygulayan kocaya darp kamerada
Seyir halindeyken alev alev yandı!
Seyir halindeyken alev alev yandı!
Beşiktaş’ta film gibi olay kamerada
Beşiktaş'ta film gibi olay kamerada
Ankara’da down sendromlu öğrenciye darp
Ankara'da down sendromlu öğrenciye darp
Dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada
Dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada
Dilan Polat iddiasına soruşturma!
Dilan Polat iddiasına soruşturma!
Aşırı sıcak alarmı!
Aşırı sıcak alarmı!
Mardin’de 9 ayrı noktada yangın çıktı
Mardin'de 9 ayrı noktada yangın çıktı
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
Deprem kabinini kendi test etti!
Deprem kabinini kendi test etti!
İstanbul’da en riskli binalar 3 ilçede
İstanbul’da en riskli binalar 3 ilçede
Daha Fazla Video Göster