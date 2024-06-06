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Eşine şiddet uygulayan kocanın darp edildiği olayda 1 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 12:10
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
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