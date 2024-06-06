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İngiliz turist Ayasofya’da Müslüman oldu! Müslüman olmak için binlerce KM yol yaptı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.06.2024 12:33
İngiltere'den İstanbul'a gelen bir turist Ayasofya'da Müslüman oldu. Genç kız arkadaşları sayesinde İslam'a ilgisinin artığını ve İstanbul'a gelerek Müslüman olduğunu söyledi.
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İngiliz turist Ayasofya’da Müslüman oldu!
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