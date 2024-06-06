İngiliz turist Ayasofya’da Müslüman oldu! Müslüman olmak için binlerce KM yol yaptı

İngiltere'den İstanbul'a gelen bir turist Ayasofya'da Müslüman oldu. Genç kız arkadaşları sayesinde İslam'a ilgisinin artığını ve İstanbul'a gelerek Müslüman olduğunu söyledi.

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