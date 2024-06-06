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İş adamına hastane bahçesinde kurşun sıkan saldırgan yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 12:54
Denizli’de iş adamına hastane bahçesinde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ile ona kaçması ve saklanmasında yardımcı oldukları öne sürülen 3’ü kadın 6 kişi Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
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