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Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 12:21
Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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