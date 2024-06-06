06 Haziran 2024, Perşembe
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Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında
Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.