Dilan Polat iddiasına soruşturma! Yalan haberin hesabı sorulacak

Fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Son olarak cezaevinde kendini yaralayan ve psikolojik tedavi gören Dilan Polat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Televizyon programı sunucusu Bircan Bali, bugünkü yayında Dilan Polat'ın iki aydır cezaevinde bulunmadığı ve çocuklarıyla görüştüğünü iddia etti. Bircan Bali'nin bu iddiaları sonrası Polatlar soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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