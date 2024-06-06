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Aşırı sıcak alarmı! Temmuz ve ağustosta sıcaklıklar nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.06.2024 10:24
Sıcak hava dalgası Türkiye'ye oldukça hızlı bir giriş yaptı. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları Ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki hava sıcaklıkları Haziran'da böyleyse temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tüm detaylar…
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