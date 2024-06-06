06 Haziran 2024, Perşembe
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Aşırı sıcak alarmı! Temmuz ve ağustosta sıcaklıklar nasıl olacak?
Sıcak hava dalgası Türkiye'ye oldukça hızlı bir giriş yaptı. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları Ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki hava sıcaklıkları Haziran'da böyleyse temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tüm detaylar…