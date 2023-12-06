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Adana dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi

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Giriş: 06.12.2023 11:17
Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına tonlarca limon döküldü. Bölgede inceleme yapan ekipler en son 3 Aralık günü dökülen limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceğini belirtti. Dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü.
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