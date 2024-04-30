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ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine, Tüm Türkiye Kampüslerinden destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 16:10
Güncelleme:30.04.2024 16:10
Türkiye'deki birçok üniversite, sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamayla ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze eylemlerine destek verdi. Fırat Üniversitesi öğrencileri de düzenledikleri basın toplasında, 3 dilde Gazze eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.
Gazze eylemlerine, Tüm Türkiye Kampüslerinden destek
Gazze eylemlerine, Tüm Türkiye Kampüslerinden destek
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