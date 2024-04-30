30 Nisan 2024, Salı
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ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine, Tüm Türkiye Kampüslerinden destek
Türkiye'deki birçok üniversite, sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamayla ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze eylemlerine destek verdi. Fırat Üniversitesi öğrencileri de düzenledikleri basın toplasında, 3 dilde Gazze eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.