21 Mayıs 2024, Salı
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Birlikte alkol aldıkları genç kızı, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince boynuna ip bağlayıp öldürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini kabul etmediği şahıs tarafından trafik kazası süsü verilerek öldürülen 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.