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Birlikte alkol aldıkları genç kızı, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince boynuna ip bağlayıp öldürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 09:13
Güncelleme:21.05.2024 09:18
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini kabul etmediği şahıs tarafından trafik kazası süsü verilerek öldürülen 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.
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