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Zehir tacirlerine operasyon! 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 21.05.2024 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.
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