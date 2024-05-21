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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 21.05.2024 09:03
Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
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