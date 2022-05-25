25 Mayıs 2022, Çarşamba
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A Haber uzay merkezinde! Astronotlar nasıl eğitim görüyor?
Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı eğitim merkezlerinden biri Bursa'da bulunuyor. Merkezde genç kuşaklara uzay ve havacılık anlatılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı. Astronom Furkan Tomak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.