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A Haber uzay merkezinde! Astronotlar nasıl eğitim görüyor?

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 13:51
Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı eğitim merkezlerinden biri Bursa'da bulunuyor. Merkezde genç kuşaklara uzay ve havacılık anlatılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı. Astronom Furkan Tomak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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A Haber uzay merkezinde
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