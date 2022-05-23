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Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? uzaya.gov.tr...

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? uzaya.gov.tr...

Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzaya istasyonuna bir Türk vatandaşının gönderilmesi sürecini başlatıyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, "Uzaya istasyonuna bir Türk vatandaşının gönderilmesi sürecini başlatıyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

UZAY YOLCULUĞU İÇİN İLK ADIM

Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz.

Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekişmsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak. Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler.

2 adayımız gerekli eğitimleri alacak. Bu iki adaydan 1'i, uzay istasyonuna gönderilecek. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımız, gelecek nesillere de rol model olacak.

Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.

İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."

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