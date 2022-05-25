Uzaya gitmek için başvuran Türk vatandaşının sayısı belli oldu

BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Uzaya gitmek için başvuru şartları ve süreci ile ilgili açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Uzay Programı çerçevesinde 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı detayları açıkladı. Peki, Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Uzaya Gitmek Için başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gitmek isteyenlerin başvurularını 23 Haziran tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Türk uzay yolcusu için başvurular uzaya.gov.tr adresinden alınacak. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler istenecek.