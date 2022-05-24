24 Mayıs 2022, Salı
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?
Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nın 10'uncu hedefi bir Türk vatandaşını uzaya göndermekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeli haberi duyurdu. Şartları taşıyan vatandaşların uzaya gidebilmek için başvuru yapabileceği açıklandı. Peki, uzaya.gov.tr ile uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:21
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