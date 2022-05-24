24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nın 10'uncu hedefi bir Türk vatandaşını uzaya göndermekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeli haberi duyurdu. Şartları taşıyan vatandaşların uzaya gidebilmek için başvuru yapabileceği açıklandı. Peki, uzaya.gov.tr ile uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:21
  • 1
  • 22
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan, Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı. 45 yaşından küçük tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapabileceği belirtilirken, başvuru şartları da belli oldu. Peki, uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

UZAYA YOLCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzaya yolculuk için başvurular 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar uzaya.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi'ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecek.

  • 3
  • 22
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular uzaya.gov.tr adresinden takip edilmelidir.

  • 4
  • 22
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

UZAYA GİTMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

* Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

  • 5
  • 22
uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?

* Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

* Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,