72. saatin mucizesi Hazal’dan iyi haber! Tedavisi bitti, sağlık durumu iyi

5 yaşındaki Hazal Güner asrın felaketinin 72'nci saatinde su ister misin sorusuna verdiği yanıtla akıllara kazınmıştı. Küçük kızın tedavisi tamamlandı. Anne Betül Güner ile minik kızı şimdi Mersin'de misafir ediliyor. Fiziki bir yaraları yok ancak ruhen hissettiklerini tarif etmek zor. Onları ayakta tutan tek şey inançları oldu. Betül Güner, “Oradan çıkacağımıza inandık. Hiç ümitsizliğe düşmedik. Hayatta kalabilmek için kızımı oruç olduğumuza inandırdım. Ne zaman bitecek peki dedi. Güneşi görünce dedim.” sözlerini kullandı. A Haber Hazal ve annesinin yaşadıklarını ekranlara taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN