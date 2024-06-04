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Polisten kaçtı, yakalanınca gülerek “Türk polisinden kaçılmaz” dedi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 09:05
Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken önü kesilerek yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kaçmaya çalıştığı polise “Maşallah” deyip, “Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz” dedi.
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