04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Sinem Kobal'ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evliliğiyle de adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan İmirzalıoğlu bu sefer de kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın gencecik annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:43
  • 1
  • 107
Sinem Kobal’ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde...

  • 2
  • 107
Sinem Kobal’ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğümle dünyaevine girdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı.

  • 3
  • 107
Sinem Kobal’ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

Güzel oyuncu son olarak kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

  • 4
  • 107
Sinem Kobal’ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi de merak edildi.

  • 5
  • 107
Sinem Kobal’ın annesi genç kızlara taş çıkardı! Abla - kardeş sandılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi meğer...

Benzerlikleri dikkat çeken anne-kıza "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi.