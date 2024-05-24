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30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 15:11
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girerken, o anlar kameralara yansıdı.
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