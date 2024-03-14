14 Mart 2024, Perşembe
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Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de
Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.