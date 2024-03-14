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Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de

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Giriş: 14.03.2024 11:53
Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.
Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı!
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