21 Nisan 2024, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster'de “0” çekti! Hayatının şokunu yaşadı | İşte tarihe geçen o anlar...
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Bursa'dan katılan Ayla Can, 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu destek oldu. İşte detaylar....