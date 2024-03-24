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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 5 Milyon TL'lik soru

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Giriş: 24.03.2024 22:26
Güncelleme:24.03.2024 22:40
Ekranların en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde milyonluk soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan programda 5 milyon TL'lik soru ilk kez açıldı. İşte 5 milyon TL değerindeki o soru...
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