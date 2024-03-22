23 Mart 2024, Cumartesi
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ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluşuyor! Son fragman yayınlandı
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Türkiye’nin en başarılı kadın tiyatro oyuncularından Tilbe Saran ve genç oyuncu Bige Önal’ın kadrosunda yer aldığı Yaban Çiçekleri, dizisinde acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor. İşte yeni dizinin güçlü oyuncu kadrosu...