Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Sınıf öğrencisi Berk Göktaş, büyük bir başarı sağladı. 1 milyon TL'lik soruyu bilen yarışmacı, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Milyoner'de nefeslerin tutulduğu o anlar....

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