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Sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı

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Giriş: 26.03.2024 10:29
Adana’da herkesin gözü önünde elektrikli bisiklet çalan bir kişi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı
Sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı
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