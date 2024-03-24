24 Mart 2024, Pazar
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BERK GÖKTAŞ KİMDİR? Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL'lik soru heyecanı
ATV'nin fenomen yarışma programı, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 19 yaşındaki Berk Göktaş oldukça başarılı bir performans sergilemişti. 13'üncü soruya kadar gelmeyi başaran genç yarışmacı, 5 milyon TL değerindeki soru için yarışacak.