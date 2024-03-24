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BERK GÖKTAŞ KİMDİR? Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL'lik soru heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 20:47
Güncelleme:24.03.2024 20:53
ATV'nin fenomen yarışma programı, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 19 yaşındaki Berk Göktaş oldukça başarılı bir performans sergilemişti. 13'üncü soruya kadar gelmeyi başaran genç yarışmacı, 5 milyon TL değerindeki soru için yarışacak.
5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş kimdir? 5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRAN BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

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