09 Mart 2024, Cumartesi
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Kardeşlerim'de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merakla beklenirken, dizinin 120. bölüm fragmanı izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Aniden anne ve babasız kalan kardeşlerin hikayesi, bu akşam atv ekranlarına geliyor.