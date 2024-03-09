09 Mart 2024, Cumartesi
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Ateş Kuşları'nda Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!
ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları", 46. bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu bölümde, Zıpkın'ın dedesi Çelik Komutan'a kavuşması öne çıkan anlardan biri oldu. İşte Ateş Kuşları'nın son bölümüne dair detaylar...