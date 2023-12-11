TFF Başkanı Büyükekşi'nden ilk açıklama! Bu gece türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı

Olay sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Haberi alır almaz hemen yönetim kurulunu toplantıya çağırdık. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı." ifadelerini atıldı.

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