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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı

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Giriş: 06.05.2024 13:52
Trendyol Süper Lig'de 35'inci hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı puan tablosunda Galatasaray haftayı rekorlarla kapattı. A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu son durumu aktardı.
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