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Videolar Spor Videoları Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş karar! Sarı-lacivertli taraftarlar derbiye alınacak mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş karar! Sarı-lacivertli taraftarlar derbiye alınacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 12:25
İl Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların da alınacağını duyurdu.
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