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ZTK'da finalin adı belli oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 14:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17'nci kez adını finale yazdırdı. Finalin adı ise bu akşamki Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi sonrası ortaya çıkacak. A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu detayları aktardı.
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