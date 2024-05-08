ZTK’da finalin adı belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17'nci kez adını finale yazdırdı. Finalin adı ise bu akşamki Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi sonrası ortaya çıkacak. A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu detayları aktardı.

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