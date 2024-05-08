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VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor

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Giriş: 08.05.2024 22:24
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, 77. dakikada Umut Bozok'un attığı golle VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-0 öne geçti.
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VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
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