Fenerbahçe, İstanbulspor’u ağırlıyor! İstanbulspor'u yenip Galatasaray’ın yenilmesini bekleyecekler

Sarı-lacivertliler ise şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı. Fenerbahçe, şampiyonluk için İstanbulspor’u yenip Galatasaray’ın da yenilmesini bekleyecek. A Haber muhabiri Barış Türel maç öncesi Ülker Stadyumu’ndan son izlenimleri aktardı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN