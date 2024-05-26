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Galatasaray Konya’da şampiyonluk maçında! Şampiyonluğa 1 puan uzakta

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 18:17
Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta. Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılara beraberlik yetiyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik son durumu Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan aktardı. İşte detaylar…
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