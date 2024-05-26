Fenerbahçe şampiyonluk umuduyla sahaya çıkıyor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Galatasaray'ın kupaya uzanabilmek için sadece bir puana ihtiyacı var. Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için rakibini mağlup edip, Galatasaray'ın Konya'da kaybetmesini bekleyecek.

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