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Şampiyon Galatasaray! Gol kralı Icardi Konya'da şov yaptı | 102 puanlık zafer

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 21:30
Güncelleme:26.05.2024 22:07
Süper Lig'in 38.haftasındaki ligin son maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin şov yaptığı maçta rakibi 3-1 mağlup ederek 102 puan topladığı Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
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