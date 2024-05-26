Şampiyon Galatasaray! Gol kralı Icardi Konya'da şov yaptı | 102 puanlık zafer

Süper Lig'in 38.haftasındaki ligin son maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin şov yaptığı maçta rakibi 3-1 mağlup ederek 102 puan topladığı Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN