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Galatasaraylılar şampiyonluk şölenine hazır! Otomobilini Galatasaray’ın renkleriyle kapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 09:08
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu belli oluyor. Gözler Galatasaray ve Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları kutlama için hazırlıklara başladı bile. İzmirli boya ve kaporta ustası Kadir Akmar, otomobilini sevdalısı olduğu renklerle kapladı.
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Şampiyonluk şölenine hazır
Şampiyonluk şölenine hazır
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