Galatasaraylılar şampiyonluk şölenine hazır! Otomobilini Galatasaray’ın renkleriyle kapladı

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu belli oluyor. Gözler Galatasaray ve Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları kutlama için hazırlıklara başladı bile. İzmirli boya ve kaporta ustası Kadir Akmar, otomobilini sevdalısı olduğu renklerle kapladı.

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