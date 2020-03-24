Sergen Yalçın'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması |Video

Fatih Terim resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde Fatih Terim ile Sergen Yalçın yan yana gelmişti. Terim'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından siyah beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Sergen Yalçın'da da koronavirüs var mı? diye merak ediyordu. Beşiktaş'ın teknik direktörü taraftarların merak ettiği soruya A Spor aracılığıyla yanıt verdi. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Fatih Terim resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde Fatih Terim ile Sergen Yalçın yan yana gelmişti. Terim'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından siyah beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Sergen Yalçın'da da koronavirüs var mı? diye merak ediyordu. Beşiktaş'ın teknik direktörü taraftarların merak ettiği soruya A Spor aracılığıyla yanıt verdi.

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.

SERGEN YALÇIN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullandı.