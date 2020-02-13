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13.02.2020

Onyekuru'dan Galatasaray açıklaması

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Onyekuru, "Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle kupaya veda etti.

"KALMAK İSTİYORUM"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Henry Onyekuru, sarı kırmızılı taraftarları rahatlattı.

Onyekuru, "Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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