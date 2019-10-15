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15.10.2019

Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve şampiyonada gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri A Haber’e mikrofonuna konuştu. Altın madalya alan Busenaz Sürmeneli ile kürsünün ikinci basamağına çıkan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı" yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu. Şampiyonluklarını Mehmetçiğe asker selamı göndererek armağan eden milli sporcular A Haber canlı yayında duygularını paylaştı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de önemli mesajlar veren milliler şampiyonluğa giden yolu anlattılar ve gelecekteki hedeflerini açıkladılar.

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