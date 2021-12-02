02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Konyaspor ve Van Spor FK oyunculardan ödül alacak hareket! Ziraat Türkiye Kupasına damga vuran olay

Konyaspor ve Van Spor FK oyunculardan ödül alacak hareket! Ziraat Türkiye Kupasına damga vuran olay

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 20:52
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelirken, mücadelede ev sahibi Konyaspor oyuncuları büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Maçın 33. dakikasında Konyasporlu Oğulcan Ülgün topu Van Spor FK yarı sahasına doğru sürerken sakatlık geçirdi ve topu takm arkadaşına bıraktı. Bu pozisyon sonrası Van Spor'lu futbolcular bir süre duraklarken, bu sırada Konya atağına devam edip golü buldu. Van Spor'lu futbolcular gol sonrası Konyasporlulara tepki gösterirken, ev sahibi futbolcular teknik heyetin talimatıyla santradan sonra rakip futboculara müdahale etmedi ve Van Spor beraberlik golünü kaydetti. İşle o anlar...
Rakip futbolcular müdahale etmedi! Boş kaleye gol attı
Rakip futbolcular müdahale etmedi! Boş kaleye gol attı
GOL | Ankaragücü 2-0 Nazilli Belediyespor
GOL | Ankaragücü 2-0 Nazilli Belediyespor
GOL | Ankaragücü 1-0 Nazilli Belediyespor
GOL | Ankaragücü 1-0 Nazilli Belediyespor
Messi Altın Top’u kazandı ama başı dertte
Messi Altın Top'u kazandı ama başı dertte
Farioli Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Farioli Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Hatayspor Eyüpspor maçında ilginç an
Hatayspor Eyüpspor maçında ilginç an
İrfan Can Kahveci’nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı
İrfan Can Kahveci'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe’den kritik hamle!
Fenerbahçe'den kritik hamle!
Medipol Başakşehir ZTK’ya veda etti
Medipol Başakşehir ZTK'ya veda etti
Fenerbahçe İzmir’de yara aldı
Fenerbahçe İzmir'de yara aldı
2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi Lionel Messi
2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi
Beşiktaş’ta Larin gelişmesi! Teklif var ısrar yok
Beşiktaş'ta Larin gelişmesi! Teklif var ısrar yok
Daha Fazla Video Göster