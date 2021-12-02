Konyaspor ve Van Spor FK oyunculardan ödül alacak hareket! Ziraat Türkiye Kupasına damga vuran olay

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelirken, mücadelede ev sahibi Konyaspor oyuncuları büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Maçın 33. dakikasında Konyasporlu Oğulcan Ülgün topu Van Spor FK yarı sahasına doğru sürerken sakatlık geçirdi ve topu takm arkadaşına bıraktı. Bu pozisyon sonrası Van Spor'lu futbolcular bir süre duraklarken, bu sırada Konya atağına devam edip golü buldu. Van Spor'lu futbolcular gol sonrası Konyasporlulara tepki gösterirken, ev sahibi futbolcular teknik heyetin talimatıyla santradan sonra rakip futboculara müdahale etmedi ve Van Spor beraberlik golünü kaydetti. İşle o anlar...