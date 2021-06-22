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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 11:35
Galatasaray'da zorlu geçen başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Genç başkan, koltuğuna oturur oturmaz ilk röportajını Sabah Gazetesi'ne verdi. Elmas açıklamalarında "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" ifadelerini kullandı. Elmas, Başkan Erdoğan'ın spora ve sporcuya kattığı değeri öne çıkaran bu açıklamaları sonrası sosyal medyada itibar suikastına uğradı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu itibarsızlaştırma operasyonunu başlatanlara "Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!" diye yanıt verdi.
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