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Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 21:39
Futbolun en önemli yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıkladı.
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