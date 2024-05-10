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Şampiyonluk düğümü bu hafta çözülür mü? Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 14:28
Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışında son durum ne? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? A Spor ekibinden Ezgi Toper anlattı.
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Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
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