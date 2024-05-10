İkonik meşalenin Paris yolculuğu başladı! Ünlü Futbolcu Drogba da meşaleyi taşıdı

Son dakika spor haberleri... Olimpiyat heyecanı Fransa'yı sardı. Ülke 2024 oyunları için geri sayıma başladı. Elden ele uzatılan ikonik meşale de Paris yolunda. İşte tüm detaylar…

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