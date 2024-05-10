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İkonik meşalenin Paris yolculuğu başladı! Ünlü Futbolcu Drogba da meşaleyi taşıdı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.05.2024 16:10
Güncelleme:10.05.2024 16:10
Son dakika spor haberleri... Olimpiyat heyecanı Fransa'yı sardı. Ülke 2024 oyunları için geri sayıma başladı. Elden ele uzatılan ikonik meşale de Paris yolunda. İşte tüm detaylar…
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