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Galatasaray'da son durum: Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı?
Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.