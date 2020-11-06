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Galatasaray'da son durum: Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı?

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Giriş: 06.11.2020 01:44
Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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