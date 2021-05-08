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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman | Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler

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Giriş: 08.05.2021 09:19
Güncelleme:08.05.2021 09:25
Lider Beşiktaş bu akşam Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluğa büyük bir adım atmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm planlarını kazanmak üzere yaptı. Kartal sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluğa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den daha uzak kalan Galatasaray'da Terim, ligi en kötü ikinci bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için dev derbiye 3 puan almak için hazırlanan tecrübeli hoca sahaya sürpriz bir ilk 11'le çıkacak. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisine dair tüm detaylar...
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