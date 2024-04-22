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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Yakında istediği dakikaları alacak

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Giriş: 22.04.2024 01:15
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Real Madrid, yıldız ismi Jude Bellingham'ın uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu. Ancelotti, "Arda Güler bundan sonra oynayacağımız maçlarda süre alacak." ifadelerini kullandı.
Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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